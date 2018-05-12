 

 

Под Орлом нашли саженцы неизвестных растений

12.5.2018 | 16:21 Новости, Общество

Девять человек привлечены к ответственности за торговлю без документов.

Как сообщили в пресс-службе территориального управления Россельхознадзора, нарушения были выявлены в ходе проверок на рынках города Ливны и поселков Долгое, Красная Заря и Колпна.

Было выявлено девять физических лиц, торговавших саженцами плодово-ягодных культур. Впрочем. подтвердить сортовую принадлежность товара они не смогли, так как у них не оказалось сопроводительных документов.

— За установленное административное правонарушение предусмотрена ответственность по ст.10.12 КоАП РФ «Нарушение правил производства, заготовки, обработки, хранения, реализации, транспортировки и использования семян сельскохозяйственных растений», — пояснили в Россельхознадзоре.

По результатам проверок были составлены административные протоколы, виновные оштрафованы.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации «Информационное агентство «Орелград»  (свидетельство о регистрации ИА № ТУ 57-00258 от 25 декабря 2013 года выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Орловской области).

Орелград. 2018 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования