Под Орлом нашли саженцы неизвестных растений

Девять человек привлечены к ответственности за торговлю без документов.

Как сообщили в пресс-службе территориального управления Россельхознадзора, нарушения были выявлены в ходе проверок на рынках города Ливны и поселков Долгое, Красная Заря и Колпна.

Было выявлено девять физических лиц, торговавших саженцами плодово-ягодных культур. Впрочем. подтвердить сортовую принадлежность товара они не смогли, так как у них не оказалось сопроводительных документов.

— За установленное административное правонарушение предусмотрена ответственность по ст.10.12 КоАП РФ «Нарушение правил производства, заготовки, обработки, хранения, реализации, транспортировки и использования семян сельскохозяйственных растений», — пояснили в Россельхознадзоре.

По результатам проверок были составлены административные протоколы, виновные оштрафованы.

ИА «Орелград»