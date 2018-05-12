В Орле чиновники отказались платить за ремонт квартиры

Суд рассмотрел дело по иску подрядчика к мэрии.

Арбитражный суд Орловской области удовлетворил исковое заявление общества компании «РемСтройЛидер» к МКУ «Управление коммунальным хозяйством города Орла» и финансово-экономическому управлению администрации Орла о взыскании задолженности по оплате выполненных работ.

В ноябре 2015 года между ООО «ТСК «РемСтройЛидер» и МКУ «УКХ» был заключен контракт на капитальный ремонт муниципальной квартиры в доме № 60 по улице Горького. Его цена составила 132 тысячи рублей. Подрядчик приступил к ремонту, но заказчика не устроило качество. В декабре того же года в адрес истца было направлено решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

В ответ фирма потребовала заплатить за уже выполненные работы – чуть более 53 тысяч рублей. Чиновники отказались. В суде представитель МКУ «УКХ» объяснил это тем, что «финансирование на 2015 год уже было закрыто, и лимиты финансирования на 2016 год до учреждения не доводились».

Арбитраж решил, что отсутствие денег в бюджете не освобождает чиновников от обязанности заплатить подрядчику. В пользу истца взыскана вся заявленная им сумма.

ИА «Орелград»