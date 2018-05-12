В Орле финансистов наказали за выбивание долгов

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12.5.2018 | 11:39 Новости, Общество

Микрофинансовая компания оштрафована за давление на клиента.

Орловский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу микрофинансовой компании на постановление районного суда. Последний оштрафовал ее на 20 тысяч рублей по статье 14.57 КоАП РФ (нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности). Это минимально возможное наказание.

Как следует из материалов дела, жительница Орла позаимствовала у МК небольшую сумму денег. А вскоре ей пришлось обратиться за помощью в прокуратуру и полицию. По ее заявлению была проведена проверка. Установлено, что фирма-кредитор оказывала на нее психологическое давление.

Так называемый бизнес-менеджер звонил ей по телефону и угрожал рассказать ее начальству об имеющемся долге. Кроме того, он явился в офис, в котором работает потерпевшая. Все это подтвердили коллеги женщины. Бизнес-менеджер не оспаривал факты общения с клиенткой. Но уверял, что действовал строго в рамках закона.

Областной суд отклонил жалобу компании. Он согласился с выводом райсуда о том, что МК незаконно оказывала психологическое давление на должницу. Постановление о наложении штрафа оставлено в силе.

ИА «Орелград»

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