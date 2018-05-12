В Орле суд рассмотрел дело о ж/д катастрофе

Страховая компания отсудила у орловской фирмы возмещение ущерба.

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел дело по исковому заявлению АО «Страховое общество газовой промышленности» к АО «Орелдорстрой» при участии Федеральной пассажирской компании (АО «ФПК»). Истец просил о взыскании убытков, связанных с железнодорожной катастрофой. Она произошла 31 июля 2015 года на 644 км перегона железной дороги Прохоровка-Беленихино в Белгородской области.

На регулируемом необслуживаемом переезде произошло столкновение автомобиля «КамАЗ» с пассажирским поездом «Москва – Белгород». В результате дорожно-транспортного происшествия были повреждены пассажирские вагоны. Виновным в аварии был признан водитель грузовика. Автомобиль принадлежал на праве собственности АО «Орелдорстрой».

ДТП было квалифицировано как страховой случай. АО «ФПК» получило страховое возмещение в общей сумме 27,6 миллиона рублей. Эту сумму истец требовал взыскать с ответчика. У суда расчеты оказались другими, поэтому исковые требования были удовлетворены частично. С «Орелдорстроя» взысканы убытки в сумме 12,75 миллиона рублей. На решение может быть подана апелляционная жалоба в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в Воронеже.

ИА «Орелград»