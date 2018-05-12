В Орловской области «покончат» с советским прошлым

Областным чиновникам приказали найти ненужные акты СССР.

Врио губернатора Андрей Клычков утвердил план реализации в Орловской области мероприятий по проведению инкорпорации правовых актов СССР и РСФСР или их отдельных положений в законодательство Российской Федерации и по признанию их не действующими. Контроль за исполнением распоряжения глава региона оставил за собой.

Речь идет об актуализации нормативной базы. До сих пор в нашей стране действуют многие ведомственные приказы, инструкции и акты, принятые в советские годы. Значительная часть из них давно морально устарела. Однако они не отменены, что, порой, создает удивительные прецеденты в судах. Например, немало советских актов действует в сферах строительства и ЖКХ.

Для решения проблемы еще в 2011 году президент РФ издал соответствующее распоряжение. Регионы должны в этом помочь. Согласно плану орловские чиновники в течение всего 2018 года обязаны осуществлять «отбор правовых актов СССР и РСФСР или их отдельных положений на предмет необходимости их инкорпорации в законодательство Российской Федерации». Затем будет составлен сводный перечень, который отправят в Москву для решения вопроса об отмене устаревших норм.

ИА «Орелград»