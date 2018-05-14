МУП «ТТП» заплатит 600 тысяч за гибель пешехода

Суд отклонил апелляцию муниципального предприятия.

Как уже рассказывал «Орелград», на днях вступил в законную силу обвинительный приговор в отношении бывшего работникам МУП «ТТП». Его признали виновным в совершении смертельного ДТП. 27 октября 2017 года он, управляя троллейбусом, сбил пешехода. В результате дорожно-транспортного происшествия 80-летняя потерпевшая скончалась.

— Суд согласился с мнением государственного обвинителя и назначил подсудимому наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии-поселении, — сообщили в прокуратуре Орловской области. — Также он лишен права управления транспортными средствами сроком на 3 года.

Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск родственницы погибшей. С МУП «ТТП» в ее пользу взыскана компенсация морального вреда в размере 600 тысяч рублей. В апелляционной жалобе предприятие просило снизить сумму вдвое или переложить ответственность на водителя троллейбуса. Но решение было оставлено без изменения.

«Выводы суда в части разрешения гражданского иска и определения размера компенсации морального вреда, взысканного с гражданского ответчика, сделаны на основе фактических обстоятельств дела, с учетом характера и степени причиненных потерпевшей страданий, требований разумности и справедливости», — следует из апелляционного постановления Орловского облсуда.

ИА «Орелград»