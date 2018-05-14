Под Орлом рассказали, почему женщинам трудно найти работу

В Ливнах обсудили проблемы трудоустройства женщин с детьми.

Как сообщили в управлении труда и занятости Орловской области, совещание-семинар прошло в администрации Ливенского района. С докладом выступила заместитель местного центра занятости Наталья Зацепилина.

По ее словам, особо уязвимую категорию на рынке труда составляют женщины, имеющие малолетних детей и детей-инвалидов, одинокие матери, а также женщины, только что окончившие учебные заведения и не имеющие опыта работы.

— Нехватка мест в дошкольных учреждениях, отсутствие детских досуговых организаций, высокая стоимость путевок в летние оздоровительные лагеря и, как следствие этого, «привязанность» к дому, низкая территориальная мобильность, сложность совмещения обязанностей по воспитанию ребенка и ведению домашнего хозяйства с трудовой занятостью, являются основными проблемами трудоустройства женщин, имеющих несовершеннолетних детей, — пояснила Наталья Зацепилина. — Но все проблемы можно решить.

По статистике с начала 2017 года из 873 женщин, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы, 108 имеют несовершеннолетних детей, что составляет 12,4 процента от общей численности обратившихся. Все они приняли участия в ярмарках вакансий. Кроме того, услуги по профессиональной ориентации получили 93 женщины, по психологической поддержке — 13, по социальной адаптации — 11. При содействии центра занятости было трудоустроено 52 женщины с несовершеннолетними детьми.

ИА «Орелград»