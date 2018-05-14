Под Орлом запретили разводить костры

В Ливнах установлен особый противопожарный режим.

Как сообщается на сайте администрации Ливен, на период действия особого противопожарного режима на территории города установлены дополнительные требования пожарной безопасности. Так, запрещено производство огневых и других пожароопасных работ, разведение костров, сжигание отходов и мусора. Ограничено пребывание граждан в лесах и въезд в них автотранспорта.

— Гражданам рекомендовано организовать удаление сухой растительности и мусора вблизи жилых домов и хозяйственных построек, а руководителям управляющих компаний — на прилегающих территориях к жилым многоквартирным домам, — сообщили в администрации. — Необходимо очистить от мусора и горючих материалов чердаки, подвалы и подъезды домов. Полиции рекомендовано обеспечить усиление охраны общественного порядка.

За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена ответственность. Так, штраф за сжигание усохшей травы, пожнивных остатков и стерни для граждан составляет 1-1,5 тысячи рублей, для должностных лиц – 6-15 тысяч рублей, для юридических лиц – 150-200 тысяч рублей. В случае наступления тяжких последствий предусмотрена уголовная ответственность.

ИА «Орелград»