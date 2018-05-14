В Орле уничтожили 1,7 тонны санкционных продуктов

Россельхознадзор рассказал о борьбе с незаконным оборотом продукции.

Как сообщили в пресс-службе территориального управления Россельхознадзора, в 2018 году рейды прошли на основных автодорогах Орловской области, а также рынках, оптовых базах и складах, в торговых сетях и местах несанкционированной торговли.

В результате была пресечена реализация 11 партий подкарантинной продукции, запрещенной к ввозу на территорию РФ. Их общий вес составил 1697 кг. В спичке изъятой продукции — капуста пекинская, салат латук, груши, томаты, киви и яблоки, произведенные в Польше, Нидерландах, Италии и Турции.

— Вся продукция в дни обнаружения была уничтожена на полигоне ТБО, — отметили в Россельхознадзоре. — Всего с момента действия указа президента «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности РФ» было выявлено и уничтожено 35 партий растительной продукции, запрещенной к ввозу на территорию РФ, общим весом порядка 8,5 тонны.

ИА «Орелград»