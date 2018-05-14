В Орле задержали поджигателя дома на Герцена

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14.5.2018 | 12:26 Важное, Новости, Происшествия

Ему предъявлено обвинение.

Сотрудники полиции задержали 32-летнего мужчину, устроившего 12 мая крупный пожар в доме №3 на улице Герцена в Орле, сообщили в пресс-службе регуправления МВД.

Стражи порядка установили, что подозреваемый после ссоры с матерью сгреб в охапку старую одежду и поджег ее в середине комнаты. Позже огонь перекинулся на кровлю и уничтожил ее.

Орловцу предъявлено обвинение по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога». Он задержан на 48 часов, в ближайшее время ему изберут меру пресечения.

Напомним, пожар в пятиэтажке на Герцена был признан ЧП городского масштаба. Людей, чье имущество было повреждено, разместили в школе №4 и гостиницах «Орел» и «Русь».

ИА «Орелград»

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