Глава областного избиркома Людмила Маркина стала беднее

Члены Избирательной комиссии региона отчитались о доходах.

Председатель Избирательной комиссии Орловской области Людмила Маркина в 2017 году заработала 2,02 миллиона рублей. Для сравнения: в 2016 году доход составил 2,65 миллиона. Ее супруг, наоборот, улучшил материальное положение. По сравнению с предыдущим годом его доход возрос с 654 до 703 тысяч рублей.

В собственности у Людмилы Маркиной, как и год назад, находится легковой автомобиль Hyndai IX 35. У мужа личного автотранспорта нет, но имеется гараж, которым, судя по декларации, пользуется супруга. Также Маркина указала в собственности земельный участок для садоводства и квартиру площадью 107,5 кв. м. Кроме того, у супругов в пользовании находится квартира площадью 51,6 кв. м.

ИА «Орелград»