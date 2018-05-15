ПАО «Орелстрой» стал официальным партнером Зеленого марафона «Бегущие сердца»

27 мая 2018 года в 54 городах нашей страны, в том числе впервые в Орле, состоится Зеленый марафон «Бегущие сердца». ПАО «Орелстрой» стал официальным партнером данного спортивного мероприятия, организатором которого является Сбербанк.

Марафон — ежегодный праздник здорового образа жизни, нацеленный на развитие массового спорта. Участвовать в марафоне могут люди всех возрастов, как любители бега и профессионалы, так и новички. Дело найдется и для старшего поколения, и для детей. В программе — забег на 4 км 200 метров для взрослых и небольшие дистанции для юных спортсменов.

Для регистрации в мероприятии достаточно просто зайти на официальный сайт марафона http://greenmarathon.ru/

ИА «Орелград»