Под Орлом водитель без прав врезался в столб

Мужчина отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения.

В Орловской области на трассе «Болхов – Мценск – Новосиль» автомобиль «Шевроле» врезался в столб, сообщили в регуправлении МВД.

Авария случилась 14 мая около 23:00 на 50-м километре трассы. Водитель, не имевший права управления, на высокой скорости слетел с проезжей части, протаранил опору освещения и перевернулся. Мужчина не пострадал и отказался от прохождения экспертизы на состояние опьянения.

Проверка по факту ДТП продолжается.

ИА «Орелград»