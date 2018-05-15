В Ливнах объявили виртуальный флешмоб против «язычников»

В райцентре не утихают страсти вокруг Славянского сада.

Напомним, что неоднозначную реакцию горожан вызвала установка неких символов в так называемом Славянском саду. Многие сочли их языческими знаками. Поговаривают, будто неоязычники-родноверы собираются там для проведения ритуалов. Страсти вспыхнули с новой силой, когда местные казаки под предводительством атамана Андрея Басенкова сломали «руны и языческие символы».

Как сообщает издание «Уездный город», ливенцы объявили флешмоб против Славянского сада. В соцсетях появилась информация о том, что руны восстановлены. Это породило новые бурные обсуждения.

«Как пишут в социальных сетях жители нашего города, они неоднократно обращались к создателям Славянского сада — но те не выходят на диалог, — сообщает «Уездный город». — Многих волнует вопрос, есть ли вообще разрешение на строительство и проведение каких-либо работ в этом месте? И если есть, то почему представители власти молчат и смотрят на все, что там происходит?»

В соцсетях запустили флешмоб «Я против беззакония в Славянском саду». По задумке организаторов, желающие могут написать, все, что думают по этому поводу.

ИА «Орелград»