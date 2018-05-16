«Дорожная служба» получила 10 млн за уборку несуществующего снега

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Следственные органы возбудили уголовное дело о мошенничестве при уборке снега ГУП ОО «Дорожная служба», сообщили в прокуратуре Орловской области. Постановление вынес зампрокурора Заводского района Орла.

В ходе проверки выяснилось, что зимой 2016-2017 гг. «Орелгосзаказчик» заключил с «Дорожной службой» контракт на содержание дорог. Он предполагал уборку снега и посыпку полотна пескосоляной смесью. Под прицел силовиков попал период, когда температура воздуха колебалась в диапазоне 0..+12°С, а снег выпадал четыре раза и сразу таял.

Несмотря на это, «Дорожная служба» предоставила документы о проведенной работе по очистке дорог от снега, а «Орелгосзаказчик» оплатил их. ГУП получил 10,1 млн рублей. Прокуратура увидела в этом нанесение ущерба бюджету Орловской области.

— В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, надзор за его расследованием осуществляет прокуратура Заводского района г. Орла, — добавили в ведомстве.

ИА «Орелград»