Главный ревизор Орловской области стал гораздо богаче

Председатель КСП Иван Левин отчитался о доходах.

Доход председателя Контрольно-счетной палаты Орловской области Ивана Левина в 2017 году составил 2,56 миллиона рублей. Такие данные приведены в отчете, опубликованном на официальном сайте ведомства. В 2016 году Иван Левин заработал гораздо меньше – «всего» 1,52 миллиона рублей.

Немного поправила дела и его супруга. Ее заработок вырос с 371,7 до 446,6 тысячи рублей. Видимо, рост дохода позволил главному ревизору региона сменить личную машину. Он пересел с автомобиля Ssangyong Actyon на Nissan X-TRAIL. Из недвижимости в собственности у него находится квартира площадью 37,3 кв. м., а также треть в квартире площадью 47,4 кв. м.

ИА «Орелград»