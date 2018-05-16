Орловца осудили за сорванный с полицейского погон

Под суд попал житель поселка Долгое.

Дело было рассмотрено в суде Ливенского района, но преступление было совершено в поселке Долгое. Местный житель в дневное время вышел из подъезда в состоянии алкогольного опьянения. На это указывали визуальные признаки. Мужчина шатался из стороны в стороны, вид имел неопрятный. Мимо проезжал патрульный автомобиль.

Полицейские заметили мужчину, подошли к нему и потребовали прекратить нарушение общественного порядка. Ему предложили проследовать в отдел полиции. В ответ мужчина грубо выругался. затем «встал в боевую стойку «боксера» и попытался нанести один удар правой рукой в голову сотруднику полиции», Тот увернулся, и удар пришелся ему в плечо.

После этого нетрезвый мужчина схватил полицейского за левый погон на форменной куртке и дернул за него, отчего кнопка погона расстегнулась. Затем к нему была применена физическая сила и произведено его задержание. Мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год и 1 месяц условно.

ИА «Орелград»