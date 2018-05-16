Орловцы выступили против запрета на шум с 19 часов

В облсовете подвели итоги обсуждения нашумевшего законопроекта.

По иронии судьбы нашумевшим законопроектом стал проект закона о тишине. Напомним, что еще в прошлом году он был одобрен в первом чтении и отправлен на доработку. Кроме того, был объявлен опрос общественного мнения и прошли обсуждения с привлечением специалистов различных ведомств. Не все предлагаемые изменения получили поддержку общества.

— Такая норма, как запрет на использование на повышенной громкости звукопроизводящих и звукоусиливающих устройств и механизмов, влекущих к нарушению тишины и покоя с 19 до 23 часов, получила отрицательные отзывы, — рассказала вице-спикер Орловского облсовета народных депутатов Лариса Удалова. – Но в целом поправки получили поддержку от населения и структур, от которых зависит реализация закона.

Как пояснили в пресс-службе облсовета, депутаты комитета пришли к выводу, что ответственность надо распространить на все виды шумов, предусмотренных законом, а ограничение на шумы установить в рабочие и выходные дни с 13 до 15 часов. Работа над поправками будет продолжена.

ИА «Орелград»