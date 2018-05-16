Рыбаков заявил о намерении участвовать в выборах губернатора

В то же время депутат облсовета считает, что избирательная кампания может стать фиктивной.

Депутат Орловского областного Совета Виталий Рыбаков заявил о намерении стать кандидатом в губернаторы Орловской области. Его заявление опубликовано в газете «Орловская среда» 16 мая.

Рыбаков рассказал, что из администрации Орловской области в районы поступают указания собирать подписей в поддержку «тех или иных» кандидатов. Народный избранник опасается, что выборы главы региона станут «бутафорскими», и обращается к своим коллегам из муниципальных образований с просьбой не поддаваться давлению.

— Я призываю вас, уважаемые коллеги, проявить твердую гражданскую позицию, не поддаваться никакому давлению, сделать все, чтобы выборы губернатора Орловской области были честными, конкурентными, законными. Я призываю вас поступать по совести и действовать в интересах жителей Орловской области, потому что только им дано право решать, кто должен руководить нашим регионом, — написал Рыбаков.

Напомним, выборы губернатора Орловской области планируется провести 9 сентября, в Единый день голосования.

ИА «Орелград»