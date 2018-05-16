СМИ прочат Потомскому пост замглавы МЧС

Экс-губернатор Орловской области может получить неожиданное назначение.

Бывший губернатор Орловской области Вадим Потомский может быть назначен заместителем министра по чрезвычайным ситуациям, утверждают «Аргументы недели».

Выбор в пользу Потомского, занимающего сейчас пост заместителя полпреда президента в ЦФО по вопросам экологии, может быть связан с мусорными проблемами России.

— Как известно, г-н Потомский являлся одним из родоначальников «мусорного бизнеса» Санкт-Петербурга. И ещё будучи губернатором, будто бы лоббировал создание в структуре правительства России ведомства, контролирующего работу полигонов твёрдых бытовых отходов и мусороперерабатывающих заводов. В свете этого, а также на фоне «мусорных войн» в ближнем и дальнем Подмосковье не исключено, что его перемещение в МЧС, если оно состоится, является каким-то этапом по реализации этого проекта, — пишет издание.

Вадим Потомский проработал губернатором Орловской области с 2014 по 2017 год.

ИА «Орелград»