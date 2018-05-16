Суд арестовал поджигателя пятиэтажки на Герцена

Мужчина, уничтоживший кровлю здания, отправлен под стражу.

Железнодорожный районный суд Орла 14 мая избрал меру пресечения в виде заключения под стражу орловцу, который устроил крупный пожар в доме №3 на улице Герцена. Об этом «Орелграду» сообщили в суде.

— Решением суда гражданин К. заключен под стражу сроком на два месяца, — пояснили в суде.

32-летнему мужчине предъявлено обвинение по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога».

Напомним, пожар в доме №3 на улице Герцена случился вечером 12 мая. Полицейские установили, что подозреваемый после ссоры с матерью сгреб в охапку старую одежду и поджег ее в середине комнаты. Позже огонь перекинулся на кровлю и уничтожил ее.

Напомним, пожар в пятиэтажке на Герцена был признан ЧП городского масштаба. Людей, чье имущество было повреждено, разместили в школе №4 и гостиницах «Орел» и «Русь». Власти Орла окажут жителям материальную помощь. Продолжается работа по восстановлению коммуникаций.

ИА «Орелград»