В Орле ищут очевидцев падения женщины

Она получила травму в маршрутке.

УГИБДД по Орловской области ищет очевидцев ДТП, которое случилось 15 мая в 16:40 в маршрутном автобусе №17. Об этом сообщили сегодня в ведомстве.

По установленным данным, в 16:40 на Наугорском шоссе произошло падение пассажирки. Она получила травмы и была госпитализирована в отделение нейрохирургии одной из больниц.

— Для выяснения всех обстоятельств происшествия просим очевидцев ДТП, а также пассажиров маршрутного автобуса, которые по имеющейся информации могли видеть обстоятельства произошедшего, звонить по телефонам ГИБДД 72-90-00 или 77-24-65, — сказали в ведомстве.

ИА «Орелград»