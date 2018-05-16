В Орле космонавт рассказал митрополиту о «небесной жизни»

Митрополит Антоний встретился с космонавтом Александром Мисуркиным.

Как сообщили в информационно-аналитическом отделе Орловской митрополии РПЦ, встреча состоялась 15 мая в рамках рабочего визита Александра Мисуркина в наш город. Напомним, что космонавт является уроженцем Орловской области. Он носит звание не только Героя РФ, но и почетного гражданина города Орла.

— Рабочая встреча прошла в резиденции управляющего Орловской митрополией, — пояснили в информационно-аналитическом отделе. — Александр Мисуркин рассказал о жизни и работе в космосе и особо поблагодарил за поздравление с Рождеством Христовым, которое владыка Антоний направил командиру и экипажу 54-й длительной экспедиции Международной космической станции в январе 2018 года.

На память о встрече Мисуркин подарил Антонию перчатку от рабочего скафандра с личными инициалами «МАА», побывавшую на орбите.

Сегодня Александр Мисуркин примет участие в презентации федерации бадминтона области, президентом которой станет сам. А в 16:00 в городском центре культуры встретится с общественностью.

ИА «Орелград»