В Орловской области губернатора выберут досрочно

Облсовет рассмотрел проект постановления о назначении дня голосования.

Как сообщили в пресс-службе Орловского облсовета народных депутатов, вопрос был рассмотрен на заседании профильного комитета. Его члены одобрили два проекта постановлений о назначении досрочных выборов губернатора и дополнительных выборов депутата по одномандатному избирательному округу № 20.

Выборы должны пройти в один день – 9 сентября. На эту дату в текущем году выпадает единый день голосования в стране. Поэтому неожиданности не произошло. Напомним, что должность губернатора стала вакантной после того, как в октябре 2017 года ее освободил Вадим Потомский.

А мандат депутата по округу № 20 ранее принадлежал Сергею Борзенкову, который перешел на работу в правительство Орловской области и досрочно сложил с себя депутатские полномочия. Сейчас он возглавляет департамент сельского хозяйства. Кроме того, депутаты обсудили проект изменений в областной закон «О системе избирательных комиссий в Орловской области».

— Вносимыми изменениями, в частности, конкретизируется, что избирательные комиссии могут привлекать граждан к оказанию услуг, связанных с подготовкой и проведением выборов, референдума, а также с обеспечением полномочий комиссий, по гражданско-правовым договорам, пояснила председатель комитета по законодательству, государственному строительству, правопорядку и депутатской деятельности Лариса Удалова. — Уточняются сроки полномочий избирательных комиссий в случае обжалования итогов голосования или результатов выборов.

ИА «Орелград»