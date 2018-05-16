Задержан бывший глава «Орелэнерго» Александр Летягин

Он стал одним из фигурантов «дела энергетиков».

Суд Сыктывкара арестовал бывшего генерального директора «Орелэнерго», гендиректора ПАО «МРСК Северо-Запада» Александра Летягина, сообщила «Фонтанка».

Летягину, как и его заместителям Павлу Ширяеву и Евгению Сесюку, а также экс-главе «Комиэнерго» Евгению Драйдту, вменяется коммерческий подкуп. В рамках расследования были все трое.

Александра Летягина вызвали утром 14 мая на следственные действия в Сыктывкар. После «посещения» УФСБ и Следственного комитета он был задержан, а позже арестован.

В «Орелэнерго» Александр Летягин работал с 2006 по 2012 год, пройдя карьерный путь до директора филиала. Кроме того, он являлся депутатом орловского облсовета от «Единой России».

ИА «Орелград»