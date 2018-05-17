Дубровская — о заводе ПВХ: «Все довольны»

Депутат ответила на претензии жителей.

Заместитель председателя орловского горсовета Раиса Дубровская ответила на претензии своих избирателей, заявивших о лжи народной избранницы. Напомним, те через газету «Орловская среда» заявили, что собраний на тему строительства завода напольных ПВХ-покрытий не было, и тем более никакого одобрения проекту они не давали.

Дубровская сказала, что ее выступление начали трактовать по-разному, и она не согласна с интерпретацией.

— Выступая на сессии горсовета 12 апреля, я ни разу не сказала, что был опрошен каждый житель микрорайона Лужки на предмет своего отношения к строительству вышеуказанного завода. Я сказала про большинство жителей, с которыми встречалась. Позволила себе так сказать, потому как жители округа в пятый раз избрали меня своим депутатом, тем самым доверив представлять их интересы в городском Совете. И я говорила от имени своих избирателей, с которыми встречалась и обсуждала этот вопрос, с активистами, представлявшими большие группы жителей, соседей по дому, по улице, родителей учащихся. Это многократно больше, чем 60 человек, о подписях которых говорится в публикации на эту тему. Речь с жителями Лужков шла о необходимости открытия новых производств, рабочих мест, развития инфраструктуры микрорайона, — пояснила депутат.

Дубровская также отметила, что не располагает фактами о вредности будущего завода.

ИА «Орелград»