На орловца завели дело за мат в «Пятерочке»

Мужчина оскорбил сотрудницу полиции.
Следственный комитет по Орловской области возбудил уголовное дело на 32-летнего жителя Орла за оскорбление сотрудницы полиции, сообщили в ведомстве.
Инцидент произошел 26 марта 2018 года в магазине «Пятерочка» в Северном районе. В присутствии посторонних мужчина оскорбил женщину, которая находилась при исполнении своих должностных обязанностей.
— В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается, — добавили в СК.
ИА «Орелград»