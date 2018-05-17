На орловца завели дело за мат в «Пятерочке»

Мужчина оскорбил сотрудницу полиции.

Следственный комитет по Орловской области возбудил уголовное дело на 32-летнего жителя Орла за оскорбление сотрудницы полиции, сообщили в ведомстве.

Инцидент произошел 26 марта 2018 года в магазине «Пятерочка» в Северном районе. В присутствии посторонних мужчина оскорбил женщину, которая находилась при исполнении своих должностных обязанностей.

— В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается, — добавили в СК.

ИА «Орелград»