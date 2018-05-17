На Орловщину идут грозы, град и ветер

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17.5.2018 | 16:19 Новости, Общество

Ожидается ухудшение погодных условий.

В Орловской области прогнозируются неблагоприятные метеоявления, сообщили в пресс-службе регуправления МЧС.

Ближайшей ночью пройдут дожди. Днем 18 мая они усилятся. Возможны грозы, град и порывы ветра до 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью +11°С…+16°С, днем +20°С…+25°С.

— В связи с неблагоприятным метеорологическим явлением вероятны возникновения происшествий, связанных с нарушением в функционировании объектов жизнеобеспечения, повреждением (обрывом) линий электропередач и воздушных линий связи, затруднениями в работе (передвижении) всех видов транспорта, ограничениями при проведении высотных работ, нарушениями в работе системы ЖКХ, дорожно-коммунальных служб, — добавили в ведомстве.

ИА «Орелград»

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