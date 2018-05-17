«Ростелеком» дарит орловцам «Комплимент»

«Ростелеком» проводит в Орловской области акцию «Комплимент» для абонентов мобильной связи. По ее условиям, при своевременном пополнении счета абонент ежемесячно получает в подарок дополнительные пакеты минут и интернета.

Участниками акции могут стать как новые, так и действующие пользователи мобильной связи от «Ростелекома», подключившие тарифные планы «СУПЕРСИМКА M», «СУПЕРСИМКА L», «СУПЕРСИМКА XL», «На всех L», «На всех XL», «На всех 2 XL». Главное условие – на счету всегда должна быть сумма, достаточная для списания абонентской платы. Подать заявку на участие в акции можно до 31 июля 2018 года.

Юлия Кармазина, заместитель директора филиала в Брянской и Орловской областях ПАО «Ростелеком»-директор по работе с массовым сегментом:

«Комплимент» предназначен для тех абонентов мобильной связи «Ростелекома», которые своевременно пополняют баланс, не допуская блокировки. Такие ответственные клиенты будут в течение двух лет ежемесячно получать в подарок 50 минут для звонков по мобильному телефону и дополнительные гигабайты. В первый год бонусный пакет интернета для участников акции увеличивается каждые три месяца. А начиная со второго года мы предоставим им в подарок фиксированный пакет на 10 гигабайт».

Мобильная связь от «Ростелекома» — это бесплатные звонки на домашние и сотовые телефоны в сети «Ростелеком», скидки и вознаграждения при использовании услуг телефонии, интернета и телевидения. Абоненты мобильной связи от «Ростелекома» могут получить скидку до 50% на оплату «Домашнего Интернета». А пакет услуг (интернет + мобильный + ТВ) обойдется дешевле, чем все три услуги по отдельности.

Получить более подробную информацию об условиях акции «Комплимент», приобрести SIM-карту и заключить договор можно в ближайшем офисе обслуживания и продаж «Ростелекома», на сайте www.rt.ru, а также по бесплатному телефону 8-800-1000-800.

ИА «Орелград»