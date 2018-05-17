Рыбаков рассказал о нарушениях при ямочном ремонте в Орле

Депутат предложил отказаться от выдалбливания асфальта отбойными молотками.

На прошедшем совещании в городской администрации 15 мая депутат облсовета Виталий Рыбаков сделал замечание коммунальщикам, которые занимаются ямочным ремонтом в Орле. Выемки под новый асфальт не фрезеруются, а выдалбливаются отбойным молотком. Разрушается покрытие по соседству.

— На улице Городской какие-то непонятные люди долбили отбойными молотками так, что вокруг весь асфальт звенел и дрожал. Эту яму они заделают, а через несколько месяцев с этой ямой будут дополнительные ямы. Вообще надо отказываться от отбойных молотков — фрезеровать, а молотком скалывать под углом 90°, — заявил Рыбаков.

«Истоки» заметили, что многие ямы на той же Городской улице не фрезеруются под прямым углом. Из-за этого асфальт в тонких местах снова начнет разрушаться вследствие неравномерного распределения нагрузки.

ИА «Орелград»