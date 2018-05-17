Санаторий «Дубрава» задолжал за питание пациентов

Суд обязал госпредприятие расплатиться с поставщиком.

Иск к государственному унитарному предприятию «Санаторий «Дубрава» подало общество с ограниченной ответственностью «Атлант Премьер». Его рассмотрел арбитражный суд Орловской области. Речь шла о взыскании задолженности по трем договорам. Они были заключены в 2016 году.

Истец взял на себя обязательство по организации питания пациентов и отдыхающих в ГУП ОО «Санаторий «Дубрава». Контракты предусматривали производство диетического лечебного питания, питания по системе «индивидуальное заказное меню» и другое. Истец указал, что он своевременно и в полном объеме исполнил принятые на себя обязательства, однако санаторий не произвел оплату в полном объеме.

Общая задолженность составила 790,6 тысячи рублей. Истец направил в адрес ответчика претензию с требованием об оплате образовавшейся задолженности, которая осталась без внимания. Исковые требования были удовлетворены в полном объеме. Арбитраж взыскал с санатория всю заявленную истцом сумму.

ИА «Орелград»