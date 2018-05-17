УКХ обвинило «Дорожную службу» в неисполнении обязательств

Суд рассмотрел спор о страховых рисках.

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел дело по иску муниципального казенного учреждения «Управление коммунальным хозяйством города Орла» к государственному унитарному предприятию «Дорожная служба» о расторжении муниципального контракта. Стороны заключили его в 2015 году. «Дорожная служба» обязалась выполнить ремонт путепровода через ж/д пути на улице 1-й Курской.

Цена контракта составила 32,08 миллиона рублей. В техническом задании было указано, что одной из обязанностей подрядчика является страхование строительных рисков. В частности, было предусмотрено возмещение расходов по страхованию в размере 1 процента от цены контракта в сумме 477 767 руб.

Подрядчик был обязан произвести страхование добровольно. Однако не сделал этого, что признал в суде. Поэтому МКУ «УКХ» потребовало расторгнуть контракт. Но суд указал на одно очень важное обстоятельство. Дело в том, что ремонт был выполнен в полном объеме на сумму 31,6 миллиона рублей. Оставшаяся часть (477,7 тысячи рублей) представляет собой предусмотренные контрактом средства на покрытие затрат подрядчика по страхованию строительных рисков.

«Поскольку после сдачи работ заказчику подрядчик больше не несет риск случайной гибели или повреждения объекта строительства, следовательно, и обязательство по страхованию таких рисков следует признать прекращенным», — решил арбитраж. В иске было отказано. На решение может быть подана апелляционная жалоба.

ИА «Орелград»