В Ливнах иномарка врезалась в «Приору» и столб

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17.5.2018 | 9:55 Новости, Происшествия

Пострадала женщина.

В Ливнах автомобиль «Фольксваген Джетта» после столкновения с «Приорой» врезался в столб, сообщили в УГИБДД по Орловской области.

Авария случилась 16 мая в 19 часов на улице Пушкина. Иномарка «догнала» отечественную легковушку, после чего ее отбросило в сторону, и «Фольксваген» врезался в опору ЛЭП.

В результате ДТП пострадала 45-летняя пассажирка «Джетты». С травмами ее госпитализировали в Ливенскую ЦРБ. Водитель иномарки скрылся с места аварии, но позже его нашли.

ИА «Орелград»

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