В Орле утонул молодой парень

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17.5.2018 | 11:27 Новости, Происшествия

Трагедия произошла накануне.

Как стало известно «Орелграду», вечером 16 мая в Орле в Оке утонул 24-летний парень. Трагедия случилась неподалеку от Герценского моста.

По нашим данным, на берегу отдыхала компания молодых людей. Они распивали спиртные напитки и в какой-то момент отправились купаться. Один из парней не рассчитал силы и начал тонуть. Очевидцы вызвали МЧС.

Спасатели вытащили молодого человека без признаков жизни из реки и передали медикам. Спасти его не удалось.

ГУ МЧС по Орловской области в очередной раз напоминает о правилах безопасности на водных объектах.

— Купальный сезон официально откроется только 1 июня, и безопасным купание может быть только на оборудованных пляжах, — рассказали в пресс-службе ведомства. — В большинстве случаев, почти всех опасных ситуаций, связанных с отдыхом на воде, можно избежать, соблюдая следующие правила поведения на воде в летнее время:

  • купайтесь только в разрешенных местах, на благоустроенных пляжах;
  • не купайтесь у крутых обрывистых берегов с сильным течением, в заболоченных и заросших растительностью местах;
  • купаться лучше утром или вечером, когда солнце греет, но нет опасности перегрева;
  • температура воды должна быть не ниже 18-19 градусов, воздуха – не менее 22;
  • продолжительность купания не должна превышать 15-20 минут, причем это время должно увеличиваться постепенно с 3-5 минут;
  • после длительного пребывания на солнце не входить и не прыгать в воду;
  • недопустимо входить в воду в состоянии алкогольного опьянения;
  • не заплывайте далеко от берега, так как можно не рассчитать своих сил;
  • не подплывайте к проходящим судам;
  • не оставляйте детей без присмотра.

Напомним, что вчера в Свердловском районе утонул 29-летний мужчина.

ИА «Орелград»

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