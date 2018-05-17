В Орле утонул молодой парень

Трагедия произошла накануне.

Как стало известно «Орелграду», вечером 16 мая в Орле в Оке утонул 24-летний парень. Трагедия случилась неподалеку от Герценского моста.

По нашим данным, на берегу отдыхала компания молодых людей. Они распивали спиртные напитки и в какой-то момент отправились купаться. Один из парней не рассчитал силы и начал тонуть. Очевидцы вызвали МЧС.

Спасатели вытащили молодого человека без признаков жизни из реки и передали медикам. Спасти его не удалось.

ГУ МЧС по Орловской области в очередной раз напоминает о правилах безопасности на водных объектах.

— Купальный сезон официально откроется только 1 июня, и безопасным купание может быть только на оборудованных пляжах, — рассказали в пресс-службе ведомства. — В большинстве случаев, почти всех опасных ситуаций, связанных с отдыхом на воде, можно избежать, соблюдая следующие правила поведения на воде в летнее время:

купайтесь только в разрешенных местах, на благоустроенных пляжах;

не купайтесь у крутых обрывистых берегов с сильным течением, в заболоченных и заросших растительностью местах;

купаться лучше утром или вечером, когда солнце греет, но нет опасности перегрева;

температура воды должна быть не ниже 18-19 градусов, воздуха – не менее 22;

продолжительность купания не должна превышать 15-20 минут, причем это время должно увеличиваться постепенно с 3-5 минут;

после длительного пребывания на солнце не входить и не прыгать в воду;

недопустимо входить в воду в состоянии алкогольного опьянения;

не заплывайте далеко от берега, так как можно не рассчитать своих сил;

не подплывайте к проходящим судам;

не оставляйте детей без присмотра.

Напомним, что вчера в Свердловском районе утонул 29-летний мужчина.

ИА «Орелград»