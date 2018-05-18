Под Орлом суд простил «черных археологов»

В Болхове суд прекратил дело о проведении археологических работ.

Как сообщили в Болховском районном суде, 16 мая было рассмотрено два дела об административных правонарушениях. Перед судом предстали двое жителей Орла, которых обвинили по статье 7.15 КоАП РФ ( проведение археологических полевых работ без полученного в установленном порядке разрешения (открытого листа).

Их поймали на одной из улиц райцентра, где они проводили «работы по выявлению и изучению объектов археологического наследия». По закону для этого требуется специальное разрешение, которое выдается на уровне министерства. Кстати, если бы нарушители использовали технические средства, то им грозила бы уголовная ответственность.

Впрочем, они избежали даже административного наказания. Как пояснили в суде, на слушаниях не было представлено доказательств того, что улица Болхова, на которой производили работы, расположена на территории и в границах зоны охраны выявленного объекта археологического наследия.

Поэтому дела были прекращены. Постановления еще не вступили в законную силу и могут быть обжалованы в Орловский областной суд.

ИА «Орелград»