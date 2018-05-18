В Орле продолжат сокращать льготы и преференции

Потуже «затянуть пояс» призвали участники публичных слушаний.

Как уже рассказывал «Орелград», в мэрии прошли публичные слушания по исполнению бюджета города за 2017 год. Участники отметили, что финансовое положение заметно осложнилось. Впрочем, вины города в этом не увидели.

В прошедшем году в городскую казну поступило 5,008 млрд рублей, что на 781 миллион меньше, чем в 2016 году. При этом объем собственных доходов сократился лишь на 1 процент, а безвозмездные поступления от других бюджетов стали меньше на 703,8 млн рублей, или на 20,1 процента.

— Особый контроль был направлен на реализацию мер по увеличению доходов бюджета города и повышению эффективности управления муниципальным имуществом, — отметили в пресс-службе Орловского горсовета. — С этой целью последовательно сокращаются льготы и преференции арендаторам муниципального имущества.

Так, в 2017 году 19 раз рассматривались предложения о передаче муниципального имущества в безвозмездное пользование организациям и учреждениям. Из них только 9 были приняты на заседаниях горсовета. При этом учитывалось, что уровень выпадающих доходов бюджета от предоставления муниципального имущества в безвозмездное пользование составляет порядка 54 миллионов рублей. практика будет продолжена.

Участники слушаний отметили, что «требуется более эффективный контроль за расходованием бюджетных средств, обеспечение сбалансированности расходных полномочий и финансовых ресурсов на их исполнение, а также принятие действенных мер по снижению размера муниципального долга».

ИА «Орелград»