Видео: жители просят Клычкова остаться на Орловщине

Как уже рассказывал «Орелград», 16 мая в Колпнянском районе в спешном порядке временно исполняющий обязанности губернатора Орловской области Андрей Клычков выразил желание избавиться от приставки «врио». В спешном — потому что за несколько часов до этого о своих политических амбициях заявил депутат облсовета Виталий Рыбаков.

Телеканал «Первый Областной», сопровождавший Клычкова в поездке по районам, снял семиминутный сюжет на эту тему. Как бы невзначай местная жительница спросила, собирается ли врио остаться в Орловской области.

— Прошел такой слух, что вас могут забрать от нас в Москву или куда-то еще. Скажите, пожалуйста, вы останетесь с нами, вы будете баллотироваться на пост губернатора Орловской области? — спросила женщина.

Спросила с волнением и запинаясь, как будто прокручивая в голове заранее выданный ей текст. И немудрено: никаких слухов или прогнозов о политическом будущем Клычкова в инфополе не появлялось.

— Слухи всякие ходят. Я никуда не собираюсь, в выборах точно буду участвовать. Планы большие, — ответил ей Клычков.

Все оставшееся эфирное время врио губернатора в своем уже узнаваемом стиле — без конкретики — говорил о тех самых планах, проектах, процессах и т.д.

ИА «Орелград»