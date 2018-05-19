Двое орловцев попали под суд, пытаясь выгородить приятеля

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19.5.2018 | 12:17 Новости, Общество

В Хотынце оглашен приговор по делу о даче ложных показаний.

Как сообщили в суде Хотынецкого района, двое местных жителей были признаны виновными по статье 307 УК РФ (дача заведомо ложных показаний). Примечательно, что соврали они тоже в суде. В декабре прошлого года слушалось уголовное дело о растрате.

Фигуранты данного процесса выступили тогда в качестве свидетелей. Их предупредили об уголовной ответственности за ложь. Однако они все равно соврали, чтобы спасти своего приятеля. Его осудили, а их показания были признаны заведомо ложными.

На свидетелей завели дела, и они сами стали обвиняемыми. Оба признали вину и заявили ходатайства о применении особого порядка судебного разбирательства. Суд приговорил их к выплате штрафа в размере 10 и 15 тысяч рублей. Приговор еще не вступил в законную силу.

ИА «Орелград»

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