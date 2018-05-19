Определена дата «последнего звонка» в Орле

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19.5.2018 | 11:12 Новости, Общество

Соответствующее постановление издал Александр Муромский.

Глава администрации Орла Александр Муромский издал постановление «О проведении праздника последнего звонка в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях города». Мероприятие пройдет одновременно во всех школах 24 мая. Проследить за этим поручено городскому управлению образования.

На директоров школ возложена персональная ответственность за охрану жизни и здоровья обучающихся, педагогических работников и иных участников, за обеспечение противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности зданий и пришкольных территорий.

УМВД России по городу Орлу рекомендовано организовать 24 мая дежурство сотрудников органов внутренних дел: с 8.30 до 14.00 часов — в общеобразовательных учреждениях, с 12.00 до 24.00 — в местах коллективного отдыха (площадь Ленина, МАУК «Городской парк культуры и отдыха», МБУК «Детский парк», сквер Гуртьева, парк Победы, парк «Ботаника», берег реки Орлик в районе Дворянского гнезда, зона отдыха Медведевского леса по улице Рощинской).

ИА «Орелград»

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