Орловцы принесли с собой аккумулятор, чтобы угнать автомобиль

Дело о сорвавшейся краже было рассмотрено Мценским райсудом.

Было установлено, что двое молодых людей решили угнать автомобиль ВАЗ-21099 у местного жителя. Машина хранилась в гараже. Преступники знали, что хозяин забирает домой аккумуляторную батарею. Поэтому захватили с собой такую же.

Ночью они взломали двери гаража. Один из преступников остался наблюдать за обстановкой. Второй установил аккумулятор и попытался завести двигатель. У автовладельца оказался чуткий слух. Он застиг злоумышленников на месте преступления. Довести задуманное до конца они не успели.

Одному из преступников удалось сбежать, уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство. В руки полиции попался тот из воров, который находился в салоне автомобиля. Суд признал его виновным в покушении на кражу и приговорил к 1 году и 4 месяцам лишения свободы.

ИА «Орелград»