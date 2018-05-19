Перед выборами губернатора проведут кадровую чистку

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19.5.2018 | 11:27 Новости, Политика

В Орловской области будет сформирован новый состав избиркомов.

Как сообщили в Избирательной комиссии Орловской области, прием предложений по новым составам участковых избирательных комиссий ведется еще с 20 апреля. Он осуществляется территориальными избирательными комиссиями (ТИК). Дело в том, что составы были сформированы пять лет назад. Срок их полномочий подходит к концу.

— Сформировать составы и назначить членов с правом решающего голоса необходимо в 708 участковых избирательных комиссиях, — пояснили в облизбиркоме. — В настоящее время поступили предложения от 14 политических партий и 15 общественных объединений.

ТИК проверяют все предложенные кандидатуры на соответствие Федеральному закону «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». Предложения будут приниматься территориальными избирательными комиссиями по 19 мая 2018 года.

Срок полномочий вновь назначенных членов избиркомов истечет в 2023 году. Все кандидаты, не получившие назначение, но прошедшие проверку, будут зачислены в резерв составов участковых комиссий Орловской области.

ИА «Орелград»

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