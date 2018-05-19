Под Орлом вымогатель пригрозил «выпить всю кровь» из жертвы

Уголовное дело рассмотрела коллегия Орловского областного суда.

Перед судом предстали двое жителей Мценска, которые были признаны виновными в вымогательстве. Их осудили по статье 163 УК РФ (требование передачи денежных средств под угрозой применения насилия, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Жертвой преступников стал житель Мценска. Подсудимые уверяли, что он якобы задолжал им крупную сумму за некую услугу. Долг решили «выбить». Мужчине грозили физической расправой. Интересно, что оба вымогателя пытались переложить вину друг на друга. Каждый говорил о том, что не знал о вымогательстве со стороны приятеля.

Дескать, проблему хотели решить мирно и добровольно. Кстати, преступники поставили жертву на «счетчик». Если изначально они требовали 18 тысяч рублей, то затем долг начал расти в геометрической прогрессии. Потерпевшему пришлось продать автомобиль, но вырученных за него денег злоумышленникам показалось мало. И они потребовали еще.

Потерпевший записал разговор с вымогателями на диктофон. Слышно, как один из преступников угрожал и говорил, что «не оставит его в покое», «выпьет из него всю кровь», «посадит в подвал и если нужно будет, то его ребята увезут его в багажнике». Угрозы амчанин воспринимал как реальные, опасался за себя и жену.

Суд приговорил обоих вымогателей к 2 годам лишения свободы со штрафом в размере 50 тысяч рублей.

ИА «Орелград»