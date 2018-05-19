В Орле партии запретили проводить митинги и участвовать в выборах

Решение об этом вынесло регуправление Минюста России.

Как сообщает управление Министерства юстиции Российской Федерации по Орловской области, приостановлена деятельность местного отделения политической партии «Спортивная партия России «Здоровые силы». Оно было зарегистрировано в Орле в апреле 2014 года. Деятельность приостановлена до 27 июля 2018 года.

В частности, приостановлены права реготделения партии как учредителя средств массовой информации. Также запрещено пользоваться государственными и муниципальными СМИ, организовывать и проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия, пикетирования и иные публичные мероприятия.

Нельзя принимать участие в выборах и референдумах и использовать банковские вклады. Исключение составляют расчеты, связанные с хозяйственной деятельностью, возмещением причиненных убытков и ущерба, уплатой налогов и штрафов, а также расчетов по трудовым договорам. Причина приостановление деятельности не называется, но, вероятно, ею стало невыполнение обязательных требований законодательства по отчетности перед Минюстом.

ИА «Орелград»