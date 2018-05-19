В Орле перекроют движение ради пограничников

Мэрия согласовала место и время празднования Дня пограничника.

Постановление об этом подписал глава администрации Орла Александр Муромский. В этом году пограничная служба отмечает 100-летие со дня своего образования. Поэтому мероприятия будут особенно торжественными. Напомним, что день пограничника празднуется 28 мая.

В честь этого мэрия организует торжественный митинг, который начнется в 10 часов утра в сквере Танкистов. На 10.30 запланировано шествие по следующему маршруту: сквер Танкистов — Красный мост — ул. Гостиная — Ленинский мост — ул. Ленина — пл. Ленина — ул. Салтыкова — Щедрина (от площади Ленина до пересечения с улицей Тургенева) — памятник Дзержинскому.

Управлению культуры администрации города предписано организовать и провести 28 мая с 14.00 до 17.00 праздничный концерт, посвященный 100-летию образования пограничных войск. Он пройдет в городском парке культуры и отдыха.

Отметим, что в связи с торжествами 28 мая с 00.00 до 11.30 будет запрещена стоянка транспортных средств на пл. Ленина от гостиницы «Салют» до ул. Салтыкова-Щедрина, по ул. Полесской от ул. Салтыкова-Щедрина до ул. Октябрьской.

Кроме того, будет запрещено движение транспортных средств 28 мая с 10.30 до 11.30 во время шествия колонны: по ул. Московская от перекрестка ул. Степана Разина — Красный мост — ул. Гостиная до перекрестка ул. Карачевская и ул. 1-я Посадская, от гостиницы «Салют» — ул. Салтыкова — Щедрина от гостиницы «Русь» до ул. Тургенева, от ул. 1-ая Посадская — Тургеневский мост — ул. Брестская — ул. Полесская до ул. Октябрьская, от ул. 4-ая Курская по ул. Пушкина — ул. Фомина до Красного моста, от ул. Горького по ул. Брестская до пл. Ленина.

ИА «Орелград»