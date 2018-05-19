В жутком ДТП на «Орел-Брянск» погиб водитель

Тягач зацепил легковушку, и та улетела в фуру.

В автокатастрофе на трассе «Орел-Брянск» погиб водитель «Рено», сообщили в УМВД по Орловской области.

Трагедия произошла 19 мая примерно в 13:30 на 13-м километре. Участниками ДТП, помимо «Рено», стали грузовик КРАЗ и фура DAF.

Предварительно установлено, что водитель КРАЗа перевозил башенный кран. Он ехал по дороге с превышением габаритов и зацепил встречную иномарку, отправив ее в припаркованную фуру. Удар был настолько сильным, что «Рено» превратилась в груду хлама.

Водитель иномарки погиб на месте. Сотрудники ГИБДД продолжают выяснять детали случившегося.

ИА «Орелград»