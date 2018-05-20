Орловец за месяц угнал пять автомобилей

Областной суд рассмотрел уголовное дело в отношении угонщика.

Дело было рассмотрено в апелляционной инстанции. Жалобу подал житель Мценска, который просил смягчить наказание по приговору, вынесенному чуть ранее районным судом. Его признали виновным в совершении пяти угонов автомобилей без цели хищения.

Как следует из материалов, угоны он совершал с 4 сентября по 5 октября 2017 года. Кроме того, 3 октября прошлого года он совершил еще одно преступление – избил местного жителя, причинив легкий вред здоровью потерпевшего. Вину мужчина признал в полном объеме, но просил о снисхождении.

Облсуд оставил приговор без изменения – 3 года и 4 месяца лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Было установлено, что у подсудимого имеется богатое криминальное прошлое. Впервые за решетку он попал еще в 2002 году, причем за убийство. Тогда его осудили на семь лет, но выпустили через четыре с небольшим года условно-досрочно.

ИА «Орелград»