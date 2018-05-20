Под Орлом сотрудники колонии восстановят часовню

Восстановительные работы проходят в Урицком районе.

Речь идет о строительстве часовни в деревне Лукьянчиково, которая расположена в трех километрах от райцентра Нарышкино Урицкого района. Оно началось по инициативе местных жителей. Помочь селянам вызвались сотрудники исправительной колонии общего режима №5.

— Они принимают участие в восстановительных работах на месте возведения часовни, — пояснили в пресс-службе регионального управления ФСИН. – Накануне сотрудники были задействованы на работах по укреплению фундамента часовни.

В ведомстве напомнили, что в деревне Лукьянчиково имелся храм, но в прошлом веке он был разрушен. В начале 2000-х годов была предпринята попытка возвести новый, однако она успехом не увенчалась. С той поры остался недостроенный фундамент.

— Это не разовая акция, а постоянная деятельность, — говорит заместитель начальника ИК-5 Евгений Оленич. — Помогать людям – это правильно, в этом проявляется человечность каждого, и тот, кто действительно хочет помочь другим, то делает это от чистого сердца.

ИА «Орелград»