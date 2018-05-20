Под Орлом стартовал эксперимент по трудотерапии

Регион выбран для апробации новой формы работы с зависимыми людьми.

Как сообщает пресс-служба регионального управления ФСИН, пилотной площадкой для апробации новой формы работы с зависимыми от психоактивных веществ была выбрана женская колония № 6. Там отбывают наказание впервые осужденные к лишению свободы. Около 60 процентов из них наказаны по статье 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

— С данной категорией лиц работают сотрудники учреждения, медицинские работники, представители РПЦ, общественных организаций и государственных учреждений, — пояснили в ведомстве. — С участниками эксперимента уже встретился помощник начальника УФСИН по организации работы с верующими отец Сергий.

Он пообщался с заключенными на духовные темы. Кроме того, прием в колонии провели врач Алексей Климашевский, юрисконсульт центра занятости населения Оксана Шатохина, специалист Кромской межпоселенческой центральной библиотеки Светлана Брусенцова и другие.

— Запланировано проведение комплекса мероприятий, в том числе психологических тренингов, как по индивидуальной программе, так и по групповой, — говорят в УФСИН. — Также эксперимент включает в себя трудотерапию и занятия спортом.

Результатом должна стать «ориентация осужденных на правильные жизненные установки».

ИА «Орелград»