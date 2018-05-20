Стало известно, кому Клычков доверил сельские дороги

Отвечать за проект вновь будет «Орелгосзаказчик».

Врио губернатора Андрей Клычков определил казенное учреждение «Орловский областной государственный заказчик» заказчиком работ по разработке проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию автодорог. Речь идет об объектах, средства на которые будут выделены в рамках федеральной программы развития сельского хозяйства на 2013-2020 годы.

Разработка проектно-сметной документации должна отвечать ряду критериев. Так, одним из них является отсутствие постоянной круглогодичной связи с сетью автодорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием, учтенным в форме статистического наблюдения по состоянию на 1 января 2018 года. То есть строить дороги будут там, где их фактически нет.

Другой критерий — численность постоянно проживающих жителей в сельском населенном пункте. Она должна превышать 50 человек. Данный критерий будет учитываться при строительстве и реконструкции автодорог, ведущих к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов.

Напомним, что 11 мая СУ СК России сообщило о возбуждении уголовного дела по статье «Халатность». По версии следствия, с июля по декабрь 2017 года работники ООО «Монолит Строй Тула» в соответствии с заключенным с «Орелгосзаказчиком» контрактом строили участок дороги «п. Плещеевский завод — д. Подкопаево» в Малоархангельском районе.

— При этом строительство выполнено с существенными дефектами, — отметили в СУ СК. — Несмотря на наличие недостатков, должностными лицами КУ ОО «Орелгосзаказчик» работы приняты в полном объеме и подписаны соответствующие акты, на основании которых произведена оплата.

Следствие считает, что должностными лицами «Орелгосзаказчика» бюджету Орловской области был причинен ущерб в особо крупном размере. В прошлом году многомиллионные нарушения при строительстве сельских дорог в Орловской области обнаружила Счетная палата РФ. Только в сфере госзакупок их объем превысил 800 миллионов рублей.

ИА «Орелград»