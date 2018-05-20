В Ливнах гость напоил приятеля и обокрал

Житель Ливен загладит вину, работая дворником.

Вступил в законную силу обвинительный приговор Ливенского райсуда в отношении местного жителя по делу о краже. Как следует из материалов дела, мужчина в январе этого года пришел в гости к приятелю. Застолье затянулось. Во втором часу ночи хозяина сморило, и он уснул прямо в кресле. Гость только этого и дожидался. Он стащил банковскую карту и отправился искать банкомат.

Мужчина воспользовался услугами такси. Увидев на остановке общественного транспорта банкомат, попросил водителя притормозить. Пин-код был известен злоумышленнику. Он снял с чужого счета 13 тысяч рублей. Затем сел в такси, вернулся в квартиру, положил карту на место и… заснул, чтобы создать себе алиби.

Преступника разоблачили. Суд накал его 300 часами обязательных работ.

ИА «Орелград»